Някога продавали кетчупа в аптеките! Вижте защо

Оказва се, че популярният днес доматен сос с наименование кетчуп

се е продавал в аптеките през 19-ти век и е бил предлаган на пазара като лекарство.

Поне за тази му роля е проповядвал американски лекар. Нека разберем защо кетчупът е бил смятан за лекарство и дали всъщност е действал.

За какво се е използвал кетчуп и наистина ли може да излекува диарията?

През първата половина на 19-ти век американският лекар от Охайо, Джон Кук Бенет, „изобретява“ лек за редица заболявания. Оказва се, че това е доматен сос – кетчуп – който според специалиста помага при следните заболявания:

стомашно разстройство;

плешивост;

ревматизъм.

Било открито, че доматите съдържат антиоксиданта ликопен, който придава на плода червения му цвят и също така помага в борбата с диарията и други споменати по-горе заболявания. Освен това,

преработените домати, като кетчуп, съдържат повече ликопен от суровите.

Поради това, от 30-те години на миналия век, сосът започва да се продава като лекарство в аптеките, както в течна, така и в таблетна форма.

Истината разбира се е във всичко това: ликопенът наистина е полезен за здравето, но, уви, не за лечението на гореспоменатите заболявания. И американските власти се намесват в тази история, тъй като

„лекарството“ започва да се фалшифицира.

Хитри предприемачи твърдят, че тяхното средство може дори да лекува скорбут и болни кости. Разбира се кетчупът не притежава тези свойства и е забранен като лекарство.

От 20-ти век кетчупът се е превърнал в популярен избор като вкусен сос. Не се препоръчва обаче за хора с диария, тъй като доматите дразнят чревната лигавица и могат да влошат състоянието.

