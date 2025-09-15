Нови разкрития за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт.

Двамата започнаха връзка в началото на 2020 г., а през октомври 2024 г. обявиха годежа си.

Миналата седмица обаче феновете бяха изненадани от новината, че двойката е прекратила отношенията си и е отменила годежа - знак, че между тях очевидно е имало проблеми.

"Колкото и двамата да имаха същите идеали и да искаха да се насладят на едно и също пътешествие, те по естествен път не можеха да постигнат съгласие за обща цел и това беше напрежение върху тяхната връзка. Те се влюбиха по време на пандемията и цъфтяха, но веднъж щом излязоха от това, като много връзки - и в света на знаменитостите, и в реалния свят, нещо се промени. Начинът, по който хората управляваха животите си, това, което те мислиха, че е важно и всичко между това стана различно. И това имаше лош ефект", посочи източник на "Daily Mail", пише teenproblem.

Казва се още, че двамата не са се развили като двойка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com