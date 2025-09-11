Нина Добрев обяви края на приказката

Нина Добрев и Шон Уайт обявиха края.

След пет години заедно и почти година след романтичното предложение за брак, Нина Добрев и шампионът по сноуборд Шон Уайт поемат по различни пътища, съобщава People.

Според близки до тях източници решението е било взаимно и изпълнено с уважение и обич, макар и далеч от лесно.

Последната им обща поява е на 31 август 2025 г. в Лос Анджелис, когато папараци ги заснемат да се държат за ръце по време на разходка. Само седмица по-късно обаче, на червения килим на филмовия фестивал в Торонто, Добрев вече е без впечатляващия си годежен пръстен, а в Instagram профила ѝ липсва и постът, с който обявиха годежа си през октомври 2024 г.

Любовната история на актрисата и спортиста започва през 2019 г., а пандемията ги сплотява още повече - тогава те се нанасят да живеят заедно, а Шон официално потвърждава връзката им с кадри, на които Нина му прави "карантинна" подстрижка.

В следващите години Шон и Нина се превръщат в една от любимите звездни двойки - редовни гости на червени килими, музикални фестивали и далечни пътешествия. През 2022 г. Нина подкрепя любимия си на последната му Олимпиада в Пекин, преживяване, което той описва като "емоционално и незабравимо".

Годежът им се случва през октомври 2024 г. в Ню Йорк, когато Шон организира романтична вечеря, маскирана като покана за модно събитие. Вечерта завършва със "С тя каза ДА" в Instagram профила му и с шеговития отговор на Нина: "Сбогом, гадже. Здравей, годенико". По всичко личи, че това е краят на една любовна приказка, но какво точно се е случило, за да се разделят, предстои да разберем.

