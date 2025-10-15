Нещо невероятно се случва в Черно море. Голямата промяна

През топлите летни нощи, когато вълните се укротят и брегът утихне, по Черноморието все по-често се разиграва природен спектакъл, който едновременно омагьосва и тревожи – морето започва да свети. Но това не е вълшебство, а сигнал. Сигнал, че нещо в морето се променя.

Явлението се нарича биолуминесценция – способността на определени живи организми да излъчват собствена светлина. Тази естествена "LED система" се поражда от химическа реакция между два протеина – луциферин и луцифераза – в микроскопични водорасли или бактерии. Резултатът? Милиарди фини светлинки, които превръщат вълните в мистични, светещи килими, предава агенция "Фокус".

Когато морето свети, но не от радост

„Морето свети, когато е болно“, казват морските биолози. Макар за окото на туриста гледката да е магическа, за учените това е тревожна индикация за дълбоки екологични промени.

Доскоро биолуминесценцията бе рядко и краткотрайно явление, възможно само при определени условия – висока биологична активност, относително топли води и ниско вълнение. Днес обаче, в резултат на затоплянето на океаните, замърсяването с хранителни вещества и бурното размножаване на планктон, светещите нощи стават все по-чести.

Светлината на алармата

Особено активен биолуминесцентен агент е планктонът Noctiluca scintillans – микроскопичен организъм, който реагира със синкаво сияние при движение. Макар невинен на външен вид, този планктон има тъмна страна – при бурно размножаване изчерпва кислорода във водата, задушавайки рибите и другите морски обитатели.

Подобни "цъфтежи" на планктон вече се отчитат по цял свят:

В Малдивите, биолуминесценцията е толкова интензивна, че се вижда от космоса.

В залива Маракайбо (Венецуела), явлението се случва до 300 нощи в годината.

В Югоизточна Азия, включително Тайланд и Индонезия, са регистрирани нови видове светещи бактерии, някои от които генетично изменени – резултат от променената химия на водата.

През 2024 г., NASA отчете рекорден брой биолуминесцентни петна в световните океани.

И Черно море не остава назад

Според наблюдения на Института по океанология във Варна, биолуминесценцията по българското Черноморие се засилва през последните години. Явлението се наблюдава най-често в късното лято – през август и септември, при спокойна вода и високи температури.

В някои случаи светлината идва от микроскопичен фитопланктон, в други – от светещи бактерии, които вероятно идват от Средиземно море, пренасяни чрез течения и корабен баласт. Това е доказателство за свързаността на Черно море с глобалните климатични процеси.

Природен език, който трябва да разчетем

За морските обитатели биолуминесценцията е въпрос на оцеляване – използват я, за да плашат хищници, привличат партньори или комуникират. Но за нас, хората, тази светлина е биосигнал, че морето се променя – и не непременно към по-добро.

Увеличаването на биолуминесценцията е част от по-голяма картина:

Промяна в морската екосистема

Намаляване на кислородното съдържание във водата

Разпространение на инвазивни видове

Потенциален риск за риболовния сектор и туризма

Красотата, която трябва да ни накара да се замислим

Гледката на светещо море може да изглежда като сцена от приказка, но тя разказва съвсем реална и тревожна история – тази на климатичната криза, достигнала до прага ни. Черно море не просто блести – то ни говори. Въпросът е: ще го чуем ли навреме?

