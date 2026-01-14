На 86-годишна възраст почина Клодет Колвин, която отказа да отстъпи мястото си в автобус на бяло момиче преди повече от 70 г. и така постави началото на на движението срещу расовата сегрегация в САЩ, предава BBC.

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство, цитирана от световните агенции.

На 2 март 1955 г. шофьорът на автобус в Монтгомъри, столицата на щата Алабама, се обажда в полицията, за да съобщи, че две чернокожи момичета отказват да отстъпят местата си на две бели в нарушение на законодателството за расова сегрегация. В крайна сметка едното момиче отстъпва и сяда отзад, но 15-годишната Колвин не го прави и е арестувана, съобщава bTV.

Това се случи девет месеца преди ареста на Роза Паркс, която също така е известна с отказа си да отстъпи мястото си в автобуса на бял човек, което доведе до широко разпространен бойкот на обществения транспорт в града и решение на Върховния съд, което забрани подобна расова дискриминация.

Арестът на Колвин беше до голяма степен неизвестен до 2009 г., когато беше публикувана първата книга за нея, отбелязва BBC.

„Тя оставя след себе си наследство от смелост, което помогна да се промени ходът на американската история“, се казва в изявление на фондация „Наследство на Клодет Колвин“.

