Почина Клодет Колвин, която отказа да отстъпи мястото си в автобус на бяло момиче
Тя помогна да се промени ходът на американската история
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Тя помогна да се промени ходът на американската история
Предизборната надпревара вече прекипява, в буквалния и преносен смисъл. Целта на претендентите е разбираема, но е недопустимо тази цел да оправдава в...
Шефът на стадиона на "Динамо" Киев заяви, че може да прибегнат до сегрегация на чернокожите фенове от другите в меко казано противоречив опит да се из...