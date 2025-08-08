Най-силната през лятото. Нов пик на магнитната буря

За хората, зависими от времето, следващият уикенд се очертава много труден. Коронална дупка на Слънцето докара мощна магнитна буря, която вече удари Земята.

Според учени от Лабораторията по слънчева активност на Института за космически изследвания и Института по слънчева физика последиците от мощното изригване на Слънцето са достигнали Земята. Нещо повече, ударът е бил един от най-мощните за последните няколко месеца.

Според последните изчисления въздействието върху магнитното поле ще бъде много по-силно от очакваното. В момента учените оценяват индекса на слънчевата активност на 7,1 точки от 10 и са категорични, че бурята ще има първия си пик около полунощ.

Но тя няма да се уталожи лесно. Ще има още един пик, като ще трае два дни.

В събота сутрин се очаква отново "червено" ниво на магнитосферата, което ще спадне чак към неделя следобед.

Хубавото е, че след главоболието, което ще ни мъчи два дни, идва спокоен август. На 19, 20, 28, 29 и 30 август нивото на геомагнитна активност ще се повиши, но много по-малко от стойностите, които виждаме сега.

Следващата голяма магнитна буря се очаква от 5 до 7 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com