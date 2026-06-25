Народът се стресна. Какво става с Мария Бакалова

Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова отново е в родината ни, където последно бе забелязана на тенис кортове в Пловдив, където посети известен турнир. Тя заяви, че тенисът й е по-интересен и приятен от футбола и призна, че не е гледала нито един от мачовете за световното първенство.

Друго обаче направи впечатление, както на потребителите в мрежата, така и на тези, които я зърнаха на живо. А именно, че Бакалова е отслабнала страшно много и тялото й вече прилича на телце на анорексичка.

Явно, Мария се стреми да спазва нечовешки режими, за да бъде в топ форма за Холивуд, където ако не си „съвършен“, в миг те изритват на улицата и оставаш без роли. Особено ако не си утвърдена звезда като Чарлийз Терон, Анджелина Джоли, Марго Роби и други, а колкото и да обичаме Бакалова, тя е далеч от тяхната слава.

Единственото хубаво е, че още млада и лицето й е с такава структура, че не се е вдлъбнала, нито е виснала. Ако продължава в същия дух обаче, ще го закъса яко. Кой им насажда на тези момичета и жени, че за да си красива, трябва да приличаш на излязла от Аушвиц?!“, коментират в нета.

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