Модерна плаваща аптека ще обслужва островяни на Балканите

С аптека, която ще обслужва жителите на 12 острова в Адриатическо море се сдобиха жителите на в окръг Задар в Хърватия, съобщава marica.bg. Така местните за първи път ще имат редовен достъп до лекарства и фармацевтични услуги. Аптеката-лодка е с дължина 9,8 метра и е построена от корабостроителница на остров Раб. Тя е снабдена с медицинска и офис техника, ИТ система и слънчеви панели. Втора подобна лодка ще бъде пусната след две седмици.

Проектът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Хърватия, a стойността му е 3 милиона евро.

Маршрутът на плаващата аптека ще бъде съобразен с нуждите на местните жители и туристите. Тя ще посещава редовно островите Риван, Сеструн, Ошляк, Ист, Молат, Силба, Олиб, Премуда, Зверинац, Иж, Рава и Въргада.

Местните жители очакват новата придобивка да увеличи броя на туристите на островите.

