Азис сензационно! Влиза в политиката и...

Кралят на попфолка Азис направи сензационно разкритие за бъдещето си.

"Имам още много време, преди да вляза в политиката, но със сигурност ще стане. На този етап няма да е, но естественият финал на кариерата ми и това, което предстои да се случи, ще е такъв. Не мога вечно да пея и да танцувам по сцените", призна той в известен подкаст

"Имал съм покани да вляза в парламента. С политиците говоря директно: "На мен ми се пее още, преди да ме вкарате в този водовъртеж", категорична е фолкзвездата.

Васко е убеден, че популярността му блазни властимащите, които копнеят да я използват за облаги.

"Управляващите не се плашат от мен, а има и такива, които смятат, че бих могъл много да им помогна. Това е заради етноса, който представлявам, и въздействието ми върху хората. Няма лошо, ако искат да ме използват за добро. Ако ще вкараме циганските деца в училищата, защо не? Ако успея да докарам интеграцията до ефективност, какво лошо има?", смята изпълнителят.

Въпреки че му е много рано, Азис вече има визия за своя принос към управлението на страната.

"Мога да бъда министър на интеграцията. Как в чужбина има Министерство на щастието, а тук да няма на малцинствата?", подхвърля като идея чалгаджията.

Любимецът на публиката знае, че и зад вратите на парламента пак ще бъде обект на подигравки. Въпреки това каузата му е непоклатима и мечтае някой ден да я осъществи.

"Със сигурност ще бъда подценяван и осмиван, няма да е нещо ново за мен, но съвсем скоро ще разберат силата ми, защото моят електорат е огромен", завърши ромският славей.

