Катето Евро призна за снахата Ивелина

Катето Евро призна за отношенията със снаха си Ивелина.

"Ивето беше на 22, когато се събраха със Сашко, сега е на 28. Много хубаво момиче. Обръща се към мен с „Кате“, а не с „майко“ – и това ми харесва. Имаме прекрасни отношения. Наскоро бяхме заедно в Белград, за да снимаме реклама – за първи път двете заедно, без Сашо. Беше невероятно грижовна. Тя изглежда крехка, но е много отговорна – грижи се за Сашо, за дома им, за кученцето им. Това ме кара да я ценя още повече", сподели актрисата пред "Блиц".

Звездата от "Оркестър без име" разкри още: "Би било много хубаво да се появи едно момченце, което да прилича на Ивето, че тя е много красива. И да се казва Матей".

