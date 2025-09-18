Уникално извратен тип тормозил Венета Райкова

Венета Райкова изуми гостите си в ефира с това признание.

Райкова се осмели да разкаже пикантна история. в ефира на "Преди обед".

Тя буквално шокира гостите си, с които до този момент обсъждаха проблемите с райския газ и по принцип с децата.

Разговорът с Деян Веселинов водещата на "Вкусът на България" Мария Жекова си вървеше кротко, от сорта кой трябва да пази населдниците ни на улицата - полицаите ли, обществото ли, имат ли вина родителите и т.н.

И изведнъж Венета Райкова се върна към стила си от "Горещо" и изтреска: "Мъж си разкопча панталона и си сложи инструмента в ръката ми. Представяте ли си, сложи си го в ръката ми на спирката на "Лиляна Димитрова", където се прекачвах за училище. Такива неща ставаха и едно време."

Водещата се справя малко трудно с дикцията, особено когато е развълнувана от подобни случки, заради джуките в стил Мара Отварачката, които наду преди няколко години. Това е очевиден проблем за нея, след като се върна към старото си амплоа.

