Много щастлива седмица, пълна с успехи, очаква 2 зодиакални знака

Животът е наистина добър за два зодиакални знака през седмицата до 19 април. Според професионалния астролог Евън Натаниел Грим, тези знаци могат да си отдъхнат, докато Венера е в Телец.

Венера се чувства у дома си в Телец. Докато планетата на ценностите и красотата прекарва време тук, „ние търсим сигурност и ценим нещата, които са дълготрайни“, обясняват астролозите от Cafe Astrology. Според Грим тази енергия кара нещата да вървят много по-гладко за два щастливи астрологични знака, които могат да привличат повече от това, което искат, докато Венера не смени знака отново.

Телец

Всеки път, когато Венера е във вашия знак, животът обикновено се подобрява. Така че, ако сте се чувствали блокирани или разсеяни, Телци, животът ви е на път да стане наистина добър. Вие не само отново се чувствате креативни и вдъхновени, но и никой няма да може да устои на вашия чар, пишат астролозите Офира и Тали Едут.

Това ви улеснява значително да срещате нови хора - както в любовен, така и в професионален план, особено след като се чувствате много по-социални от обикновено. Така че, ако сте искали да финализирате важно споразумение или договор, сега е чудесен момент, казва Грим, защото хората са очаровани от вашето присъствие. Това ви дава голямо влияние, обяснява той.

Въпреки че Венера технически остава във вашия знак до 24 април, около 19 април тя започва да се сближава с Уран във вашия знак за последен път, при което нещата може да тръгнат в неочаквана посока, предупреждава Грим. При тази енергия, астрологът Джейми Партридж обяснява, че повишената ви нужда от стимули може да доведе до внезапни промени или може да бъдете подложени на неочаквани събития около вас. Така че се насладете на добрите моменти, докато траят!

Скорпион

Напоследък животът ви е бил като влакче на ужасите, Скорпиони. Ако сте се чувствали разочаровани от кариерата или връзките си, ще се зарадвате да научите, че всъщност животът е доста добър за вас в момента - поне до 19 април.

Според Грим това е седмица, в която Скорпионите могат да очакват по-положителни взаимодействия с хората от близкото си обкръжение, както и повече стабилност и лекота във връзката с партньора си. За тези от вас, които не са във връзка, има много добър шанс скоро да срещнете някого нов или най-накрая да внесете стабилност в отношения, които все още не сте определили официално.

Тъй като Венера управлява и финансите, извън любовта Грим обяснява, че можете да очаквате добър напредък към важни финансови цели. Независимо дали работите заедно с партньора си или се срещате с финансов консултант, ви очакват много изгодни споразумения, докато Венера е в Телец. Затова се възползвайте от този период и се насладете на живота максимално. Макар че сега животът може да изглежда като неравно пътуване, начинът, по който използвате този период, ще определи как ще протече останалата част от месеца за вас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com