Майката на Джиди и Бела пак се омъжва. И пак за милиардер!

Семейство Хадид се подготвя за бляскаво сватбено тържество. Йоланда Хадид, бивш супермодел, телевизионна звезда и майка на световноизвестните топмодели Бела и Джиджи Хадид, официално е приела предложението за брак на своя партньор Ранди Кендрик. Новината за предстоящото събитие се превърна в една от най-горещите теми в светските среди.

Любов далеч от папараците и светлините на прожекторите

Бъдещият съпруг на Йоланда е изключително успешен предприемач, който ръководи мащабни и милиардни проекти за недвижими имоти в щата Тексас. Въпреки огромната популярност на Хадид, връзката им дълго време остава скрита от медийното пространство. Двойката умишлено избягваше публични появи на червения килим и светски събития, за да запази уединението си. Годежът обаче изненада мнозина, тъй като Йоланда съвсем наскоро прекрати друга сериозна връзка с бизнесмена Джоузеф Джинголи, с когото имаше планове за брак.

Трети опит за щастие след бурни бракове и семейни драми

Това ще бъде третият брак за 62-годишната светска дама. Първият ѝ съпруг е строителният магнат Мохамед Хадид, от когото се раждат трите ѝ деца – Джиджи, Бела и Ануар. Вторият ѝ брак беше с прочутия музикален продуцент Дейвид Фостър, като отношенията им дори станаха част от риалити формата „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“ преди развода им през 2017 г.. Последните години за нея бяха изпълнени с изпитания – тежка борба с Лаймската болест, която засегна и децата ѝ, както и шумни скандали в пресата заради физически конфликт с бившия партньор на Джиджи – певеца Зейн Малик.

Днес Йоланда Хадид затваря старите страници и започва изцяло нова и щастлива глава в живота си, гледайки с огромна доза оптимизъм към предстоящата милиардерска сватба.

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