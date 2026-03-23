Любовта е на високи обороти: Венера в Овен запалва страстите!

Всяка планета си има собствен ритъм около Слънцето. Земята обикаля за година, но останалите небесни играчи не спазват този график – движат се по свой сценарий, понякога напред, понякога назад, но винаги със собствен характер.

А когато става дума за Венера – правилата са още по-интересни, пише "People".

Тя е планетата на любовта, удоволствието и красотата – и обикновено прекарва около месец във всеки зодиакален знак. Понякога се застоява по-дълго, но това се случва по време на ретроградните ѝ фази – следващата чак през есента на 2026 г.

Венера в Овен: любов без спирачки

В момента Венера „танцува“ в огнения знак Овен – и това се усеща.

Тук любовта не чака. Тя действа.

Желанията стават по-директни, емоциите – по-горещи, а отношенията – по-импулсивни. Това е период, в който или скачаш, или изобщо не играеш.

Някои ще изберат свободата и независимостта. Други ще тръгнат в атака – да преследват, да завладяват, да печелят.

До 30 март имаш време да използваш тази енергия:

да бъдеш смел, малко дръзък, дори леко „прекален“ в любовта.

Космичното време тази седмица

25 март е повратен. Или влизаш в ритъм и поемаш контрол, или усещаш напрежение, съмнение и спад. Средно положение почти няма.

28 март обаче е денят, който тежи най-много. Кулминация. Натрупване. Промяна.

Тук вече не става дума само за чувства или връзки, а за основите на живота ти. За посоката. За това какво остава – и какво си тръгва.

♈ Овен (20 март – 19 април)

През по-голямата част от месеца сияеш по особен начин, Овне – а сега, когато започва твоят сезон, просто няма как да останеш незабелязан. Ти си събитието. Центърът. Енергията.

Тази седмица е идеална да се поглезиш – и да привлечеш любов, удоволствия и красота. Малка промяна във външния вид може да даде голям ефект. А романтиката? По-близо е, отколкото мислиш. Позволи си да изживееш магията.

♉ Телец (19 април – 20 май)

Космосът те бута към хората, но ти сякаш избираш тишината. И това е напълно наред.

Има нещо по-дълбоко – размисъл за любовта, за връзките, за моделите от последната година. Новите начала може да не са на дневен ред точно сега, но спокойствие – още следващата седмица картите се обръщат. И ти отново ще блеснеш.

♊ Близнаци (20 май – 20 юни)

Социалният ти живот буквално избухва. Срещи, разговори, нови лица – всичко се случва бързо и цветно.

Може да усетиш, че някой от обкръжението ти започва да гледа по различен начин. Или ти към него. Дори ако си се отказал от онлайн запознанства – сега шансът е на твоя страна.

♋ Рак (21 юни – 21 юли)

Светлината е върху теб – и най-вече върху работата ти. Хората забелязват, оценяват, аплодират.

Възможни са признание, повишение или просто усещането, че си на правилното място. Ако търсиш сцена – това е моментът да излезеш на нея.

♌ Лъв (22 юли – 22 август)

Приключението те вика – и този път не бива да го игнорираш.

Пътувания, нови преживявания, различни хора – всичко това носи заряд. В любовта – опитай нещо извън „твоя тип“. Изненадите може да се окажат точно това, което търсиш.

♍ Дева (22 август – 22 септември)

Интимността става по-дълбока, по-сладка, по-истинска.

За обвързаните – момент за сближаване. За необвързаните – време за осъзнаване какво всъщност търсят. А на финансово ниво? Възможно е леко, но приятно повишение.

♎ Везни (22 септември – 22 октомври)

Връзките ти са в центъра – както винаги, но сега има нещо повече: лекота, чар, взаимност.

Хората откликват по-топло, по-бързо, по-искрено. Перфектен момент да задълбочиш отношения или да привлечеш човек с дългосрочен потенциал.

♏ Скорпион (23 октомври – 22 ноември)

Нов ритъм навлиза в ежедневието ти. И този път е по-лек, по-плавен.

Работата върви, задачите се подреждат, а отношенията с колеги се подобряват. Дори ежедневието има своя хумор – и ти започваш да го виждаш.

♐ Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Сърцето ти гори – и този пламък не е случаен.

Това е един от най-силните периоди за любов, флирт и нови срещи. Ако търсиш нещо истинско – възможно е то също да те търси. Просто не пропускай момента.

♑ Козирог (21 декември – 19 януари)

Домът се превръща в твоя крепост – и ти харесва.

Семейството, уютът и личното пространство ти носят удовлетворение. Това е време да забавиш темпото и да се насладиш на малките, но истински неща.

♒ Водолей (19 януари – 18 февруари)

Думите ти имат сила – и този път хората ги чуват.

Комуникацията ти върви леко, убедително и дори магнетично. Социалният живот се активира, а желанието за движение и пътуване расте.

♓ Риби (18 февруари – 20 март)

Вселената сякаш продължава да те глези, дори след рождения ти сезон.

Подаръци, удоволствия или просто малки радости – всичко това идва към теб. Възможно е и леко увеличение на доходите. Помисли как да превърнеш това в нещо по-голямо.

