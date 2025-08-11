Клон с крака! Откриха гигантско насекомо /ВИДЕО/

Клон с крака. Една снимка, направена от случаен минувач във влажна, високопланинска гора в Австралия, се превърна в световна научна сензация, довела до признаването на нов вид насекомо – Acrophylla alta, най-тежкото, намирано някога на континента.

„Не очаквахме да открием нещо толкова голямо“, споделя Ангъс Емът, изследовател от университета „Джеймс Кук“, който е помогнал за идентифицирането на вида. „То е приблизително с дължината на предмишницата ви.“

Най-големият събран екземпляр тежи внушителните 44 грама, колкото топка за голф. Това го прави с една трета по-тежък от предишния австралийски шампион в тежка категория, предава агенция БЛИЦ.

„Това определено се слива по-добре като клон, отколкото като клонка“, коментира Никол Гюнтер, куратор по ентомология в музея на Куинсланд, където вече се съхраняват два екземпляра. Според нея откриването на толкова голям нов вид е изключителна рядкост.

Учените предполагат, че тези гигантски насекоми живеят високо в короните на дърветата в тропическите гори. „Само случайност, вероятно повален от вятъра екземпляр, ни позволи да го открием“, обяснява Гюнтер. „Като се има предвид, че са събрани само малък брой от тези екземпляри, е напълно възможно да има дори по-големи, които все още не са открити.“

Въпреки че Австралия е известна с едрите си животни, световната титла за най-тежко насекомо все още принадлежи на гигантската уета от Нова Зеландия, която е тежала 71 грама.

Откритието на Acrophylla alta обаче е вълнуващо, защото оборва теорията, че повечето от най-големите видове на планетата вече са описани. „Това ни дава по-добро разбиране за нашето биоразнообразие и какво все още съществува там“, обобщава Гюнтер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com