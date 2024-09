Кейт свали годежния пръстен, какво става

Кейт Мидълтън смени пръстена си от Даяна със зашеметяваща халка „вечност“ в трогателното видео, което сподели вчера.

42-годишната принцеса се присъедини към семейството си в дълбоко личния клип, заснет в Норфолк миналия месец, за да потвърди, че ще се върне към публичните си задължения след приключването на курса си на химиотерапия.

Прочувственото послание за пътуването ѝ с рака е изречено върху кадри, показващи семейството от Уелс и децата им да се наслаждават на природата, да се разхождат из гората, а двойката е показана прегърната, докато се държи за ръце.

