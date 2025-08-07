Как да приготвим прасковен пай по рецептата на Марта Стюарт

Лятото е най-подходящото време от годината за приготвяне на прасковен пай. Ето защо известната готвачка Марта Стюарт сподели рецептата си за този десерт, който ще бъде чудесно лакомство за всеки повод.

Продукти:

5 праскови

300 г захар

¼ чаша царевично нишесте

1 супена лъжица пресен лимонов сок

¼ чаена лъжичка смлян джинджифил

½ чаена лъжичка сол

2 супени лъжици несолено масло, нарязано на малки парченца

брашно за поръсване

охладено тесто

1 голям яйчен жълтък за измиване на яйца

1 супена лъжица течна сметана за намазване с яйце

фина захар за поръсване

Приготвяне:

В голяма купа смесете прасковите, захарта, царевичното нишесте, лимоновия сок, джинджифила и солта.

След това разточете тестото и го поставете на дъното на тавата. Добавете прасковения пълнеж към тестото, поръсете с масло. Поставете останалото тесто върху пълнежа.

С помощта на кухненски ножици отрежете излишното тесто, след което го сгънете под себе си, за да създадете дебел, здрав ръб.

Използвайки палеца и показалеца на едната ръка, леко притиснете тестото към показалеца на другата ръка. Продължете по периметъра на пая. С помощта на нож за белене направете няколко дупки в горната кора. Приберете пая в хладилник за 20 минути.

Загрейте фурната до 200°C. Поставете охладения пай върху тава за печене, покрита с хартия за печене.

След това разбийте жълтъка и сметаната в малка купа, намажете горната кора и поръсете с пудра захар.

Сложете пая във фурната и печете 10 минути, след което намалете температурата на 180 °C. Продължете да печете, докато долната и горната кора станат златистокафяви, около 50 до 80 минути.

След това прехвърлете пая върху решетка и го оставете да се охлади поне 4 часа или до следващата сутрин.

Как да съхраняваме прасковен пай

Ако ще съхранявате пая за една нощ, покрийте го с фолио и не го съхранявайте в хладилник, тъй като това ще направи кората му мека.

„Остатъците от прасковен пай могат да се съхраняват на стайна температура, покрит с фолио, до 2 дни или в хладилник до 4 дни. За по-дълго съхранение, увийте пая много плътно в пластмаса, след което покрийте със слой фолио и замразете до 3 месеца“, обясни изданието.

