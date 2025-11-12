Изненада! Къде се появи Уилям

Принц Уилям направи неочаквана поява в популярното танцово шоу Dancing with the Stars на 11 ноември, за да подкрепи Робърт Ървин. Природозащитникът и син на "ловеца на крокодили" Стив Ървин участва в състезанието.

В специално видеообръщение 43-годишният принц на Уелс се обърна към Ървин и неговата партньорка Уитни Карсън, като отбеляза, че Робърт му липсва на събитие в Бразилия. Уилям беше в страната за инициативата Earthshot Prize, а Робърт е посланик на наградите, основани от принца.

С шеговит тон Уилям добави към Карсън, че трябва да облече партньора си "в колкото може повече брокат". 21-годишният Робърт избра да изпълни фокстрот по песента "Footprints in the Sand" на Леона Луис. Танцът бе посветен на сестра му Бинди, която през сезон 21 на шоуто танцува на същата песен.

За Робърт моментът бе особено емоционален, тъй като Бинди бе посветила танца на техния баща - покойния Стив Ървин. "Правим този танц за Бинди и за принц Уилям, така че нека не го объркаме", заяви младият природозащитник преди изпълнението, цитиран от People, предава lifestyle.bg.

Като глобален посланик на престижната награда, която ежегодно отличава пет проекта за опазване на околната среда, Робърт Ървин подчерта, че участието му в шоуто е още един начин да вдъхновява хората. Следвайки стъпките на баща си, Робърт ръководи дейността на Australia Zoo и организацията Wildlife Warriors, посветени на защита на дивата природа.

