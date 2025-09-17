Изненада! Ето коя е първата изгонена в "Ttaitors: Игра на предатели"

Изненадваща вечер в "Ttaitors: Игра на предатели".

Социоложка Мира Радева е е първата изгонена в "Ttaitors: Игра на предатели".

Праведните се усъмниха в нея, че е предател и затова я елиминираха.

При първото гласуване на кръглата маса обаче Мира имаше седем гласа, колкото и инфлуенсъра и актриса Мирела Илиева. 7,

Синоптикът Боби Лазаров събра 5, а журналистката Ева Веселинова и актьора Станимир Гъмов – по 1.

В последвалото прегласуване Мира получи 12 гласа срещу 7 на Мирела.

"Аз знаех, че ще ме острелят, или едните или другите. Бъдете всеотдайни и се обичайте. Аз бях праведна", призна по бТВ Мира Радева и напусна замъка.

Така предателите Неве, Георги и Бачорски оцеляха, и ще продължат да убиват участници.

Лесно податливи са на манипулация, което е плюс за мен, установи Неве след гласуването, което завърши с пълен провал на Праведните в опита им да разобличат предателите.

След като стана ясен резултата, адвокатът Искра Онцова атакува яростно Ева Веселинова с нелицеприятни реплики.

Предателите пък ще се съберат на втория си тайнствен конклав, за да убият втори участник в предаването.

