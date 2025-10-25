Голяма новина за внук на Царя. Нов път

Княз Мирко – един от внуците на Симеон II, продължава лекарската традиция в семейство Сакскобургготски, предаде "Ретро".

След години на обучение и пет години като специализант първородният син на княз Кубрат вече е щатен хирург в престижна болница в Мадрид, като така наследи лекарската професия на баща си и на чичо си Константин Асен.

Гордата майка Карла Ройо Виянова съобщи развълнувана новината в социалните мрежи.



Мирко е много близък с дядо си Симеон и с братовчедите си, особено с Мафалда – дъщерята на княз Кирил и Росарио Надал. Той има двама по-малки братя. Приятелката на Мирко също е лекарка – Марта Ембид е анестезиолог и двамата са заедно от повече от две години.



Подобно на татко си Кубрат младият княз завършва медицина в Университета на Навара. Там той се обучава по обща и коремна хирургия.



