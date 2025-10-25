Последен писък на модата! Алтернативата на шала

Редакторите на Vogue обявиха актуалния заместител на шаловете през есента на 2025 г. .

Те отбелязват, че вратовръзката, традиционно мъжки аксесоар, ще се превърне в алтернатива на този елемент от гардероба. Тенденцията беше подхранена отчасти от хаштага в социалните медии #GirlBossAesthetic, който включваше изображения с костюми по поръчка, перфектно изгладени ризи, кожени мокасини и вратовръзки в различни стилове и цветове.

Освен това, марки като Saint Laurent, Gucci, Miu Miu и Valentino включиха вратовръзки в новите си колекции. Журналистите от своя страна препоръчаха да ги съчетавате със структурирани якета и бели ризи, кожени якета и палта, както и да създавате монохромни визии с вратовръзки.

