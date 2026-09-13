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Шал за траур в детско зрънчо

Шал за траур в детско зрънчо

Баба от град Гурково купила на малката си внучка Елена детски пакет зрънчо с играчка. За тяхна изненада обаче се оказало, че вместо играчка, която да...

13 април | 9:10
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