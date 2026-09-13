Последен писък на модата! Алтернативата на шала
Ето как се съчетават
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Ето как се съчетават
Всеки желаещ ще може да си изплете уникален шал, ползвайки своята енергия за 5 минути.
Специален шал, който ни предпазва от досадните папараци. Това е напълно възможно. Най-новият хит на пазара, по който полудяха много звезди от Холивуд,...
Баба от град Гурково купила на малката си внучка Елена детски пакет зрънчо с играчка. За тяхна изненада обаче се оказало, че вместо играчка, която да...
"Фините прахови частици могат да са опасни, но няма как да ги избегнем, особено когато има мъгла. Затова е важно да кажем на хората да носят шалове, з...