Хирург съветва да си миете зъбите, стоейки на един крак. Ето защо
Ортопедът използва ежедневен навик, за да поддържа баланса и малките мускули на стъпалата и глезените
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Ортопедът използва ежедневен навик, за да поддържа баланса и малките мускули на стъпалата и глезените
Княз Мирко продължава семейната традиция
Княз Мирко продължава семейна традиция
Лицево-челюстният хирург д-р Константин Димов се намеси в инфарктната ситуация
Дълбок поклон пред светлата му памет!
Оставил ярка след в медицината ни
Серджо Алфиери е специалист по операции на дебелото черво в болницата „Джемели“
Виден общественик и ротарианец
Д-р Енчев с категорична позиция
Изключително добър човек и голям профасионалист
Отговорът дава хирург
Половинката на легендата на поп фолка се оказа много известен
Доц. Соколов е отстранен за времето до приключване на проверка на прокуратурата
Един от най-уважаваните стоматолози
Авторитетният специалист по съдова хирургия от Китай проф. Чанг Шу инспектира работата на съдовите хирурзи на високотехнологичната ,Сърце и Мозък' Пле...
Тъжната вест съобщиха негови колеги и приятели в социалните мрежи
Д-р Александър Станишев бе лекар в Клиниката по ендоскопска и обща хирургия в Първа градска болница в София
Той бе една от най-колоритните фигури в СДС
Наднорменото тегло е един от най-рисковите фактори за заразени с COVID-19
Туморите в здравната система трябва да бъдат изрязани, смята кандидатът за депутат от "БСП за България"