Голяма радост за внука на Симеон

Княз Мирко, един от внуците на цар Симеон Втори, продължава лекарската традиция в семейство Сакскобургготски.

След години на обучение и пет години като специализант първородният син на княз Кубрат вече е щатен хирург в престижна болница в Мадрид, като така наследи лекарската професия на баща си и на чичо си Константин Асен.

Гордата майка Карла Ройо Виянова съобщи развълнувана новината в социалните мрежи. Мирко е много близък с дядо си Симеон и с братовчедите си, особено с Мафалда, дъщерята на княз Кирил и Росарио Надал. Той има двама по-малки братя. Новият доктор е също така спортист – любител на сърфа, мотокроса и ските, като ги практикува от дете.

Приятелката на Мирко също е лекарка – младата Марта Ембид е анестезиолог и двамата са заедно от повече от две години.

Подобно на татко си Кубрат младият княз завършва медицина в Университета на Навара. Там той се обучава по обща и коремна хирургия, което е и специалността, в която специализира и с която ще се занимава занапред. Кариерата му е допълнена от международен опит – стаж по кардиоторакална хирургия в болница „Роял Бромптън“ в Лондон, също така той успява да издържи два пъти изпита за лиценз за работа в Америка.

Сега внукът на цар Симеон Втори започва нов професионален етап в болница „Нуестра Сеньора дел Росарио“, престижна частна болница в Мадрид, управлявана от Конгрегацията на Сестрите на милосърдието „Света Анна“. Тя е част и от мрежата на католическите болници, пише "Телеграф".

