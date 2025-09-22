Една зодия да не пипа пари, друга - да грабне шанса си

В деня, в който православната църква почита Св. пророк Йона – символ на покаяние, промяна и духовно пробуждане, звездите ни подсещат да се вгледаме навътре в себе си, да чуем тишината зад думите и да не забравяме силата на интуицията. Ден, изпълнен с подсказки, но и с нужда от търпение и внимание.

♈ Овен

Днес интуицията ви е на върха – усещате мислите и емоциите на околните почти телепатично. Не се изненадвайте, ако „прочетете“ някого без думи. Възможно е сърцето ви да е по-чувствително – не се претоварвайте емоционално или физически.

♉ Телец

Внимание – денят не е благоприятен за финансови рискове. Избягвайте имотни сделки, заеми и бизнес разговори. Има опасност от измами. Останете у дома, пазете енергията си и не се поддавайте на чуждо влияние.

♊ Близнаци

Физическото ви състояние може да изисква почивка – пазете гърба си и внимавайте с уредите. Бягайте от досадници и драми. За самотните представители денят носи възможност за неочаквано и съдбовно запознанство.

♋ Рак

Емоциите ви излизат на повърхността, но внимавайте – може да кажете неща, за които по-късно ще съжалявате. Не прехвърляйте вината на другите – обърнете се навътре. Добре е да се ограничите откъм месо и да се подложите на щадяща диета.

♌ Лъв

Денят е стабилен и носи спокойствие. Мъдри съвети от по-възрастни или опитни хора ще ви насочат в правилната посока. Възможна е романтична тръпка – красива, но не задължително трайна. Интуицията е най-силното ви оръжие днес.

♍ Дева

„Ако нещо може да се обърка – ще се обърка“ – Мърфи е вашият неофициален покровител днес. Подходете с хумор и дипломатичност, особено в работна среда. Забравете за сделки и заеми – фокусирайте се върху баланса.

♎ Везни

Съдбата ви отваря врати – не стойте пред тях, влезте! Отлично време за разрешаване на стари семейни конфликти. Малък жест – като цвете за майка ви или любимия човек – може да отключи голяма радост.

♏ Скорпион

Имате енергия за петима, но не и неограничен бюджет. Избягвайте големи покупки, особено техника – има риск от дефекти или разочарования. Работете активно преди обед – следобед е за почивка и пренареждане на приоритетите.

♐ Стрелец

Бързият ви ум ще ви спаси от заплетена ситуация. Внимавайте каква информация достига до вас – има шанс да научите нещо важно. Покажете доверие в личен план – любимият човек има нужда от вашата подкрепа.

♑ Козирог

Идеален ден за бизнес срещи, делови разговори и стратегии. В любовта – приятно развитие. Ако се почувствате неразположени, по-добре си дайте почивка, отколкото да търсите лекарска намеса – не е подходящ момент за диагностика.

♒ Водолей

Големите идеи се раждат в моменти на тишина. Днес имате такава – не бързайте с действията, но направете ясен план. Финансовата част на начинанието ви иска прецизност. Чуйте съветите на онези, които вече са минали по този път.

♓ Риби

Денят ще бъде напрегнат – задачи валят от всички посоки. Не пренебрегвайте близките си в името на графика. Покажете внимание и обич – това ще ви върне енергията. Вечерта носи емоционална награда.

Днес, подобно на пророк Йона, всички сме изправени пред избор – да избягаме от себе си или да се изправим пред бурята. Послушайте вътрешния си глас – той знае посоката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com