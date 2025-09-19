Джоли мрази тази жена най-много на света. Брад Пит отново е замесен

Бракът на Анджелина Джоли и Брад Пит си остава най-драматичната връзка в Холивуд. Продължават да излизат пикантни подробности, свързани с техните отношения.

За Дженифър Анистън всичко е свързано със сестринството. Тя и Рийз Уидърспун осъзнават, че са сродни души през 2000 г., когато Уидърспун има гост-роля в сериала "Приятели".

От 2018 г. Анистън нарича Уидърспун своя "сестра от друга майка", като двете са съпродуценти и участват в сериала си на Apple TV+ "Сутрешното шоу". Сериалът е огромен хит и се твърди, че и двете актриси получават повече от 2 милиона долара на епизод.

И в този кръг на сестринство те вече са довели френската актриса Марион Котияр да играе медиен директор. 49-годишната французойка беше подкрепена от двете на червения килим на премиерата на четвъртия сезон на сериала, като 56-годишната Анистън я държеше в силна прегръдка, докато позираха пред фотографите.

Котияр описа Анистън като "красива душа" и "вдъхновяваща" пред списание Glamour. Анистън отвърна на комплимента, като каза пред списанието, че жената, която е срещнала за първи път на церемония по награждаване преди 18 години, е била "ходещ лъч слънце, любов, красота и талант".

Дали обаче изборът на Котияр не е нещо повече от приятелска подкрепа? Като копродуценти Уидърспун и Анистън имат властта да одобрят - или дори да предложат - Котияр за ролята. Макар способностите и външният ѝ вид да са неоспорими, тя е сред десетките европейски актриси с подобни качества.

Но в едно отношение Котияр се различава. Според холивудските клюки тя е единствената жена, която е карала Анджелина Джоли да страда от "отровна" ревност - още през 2016 г., когато Джоли беше омъжена за Брад Пит и той и Котияр снимаха военната драма "Съюзници".

Пит, разбира се, беше първият съпруг на Анистън и макар сега да са в много топли отношения и тя да не изпитва лоши чувства за това, че се влюби в Джоли през 2005 г., когато двамата участваха в "Мистър и мисис Смит", нека не забравяме, че по това време той все още беше женен за Анистън.

Някои смятат, че "влюбването" на Анистън в Котияр показва, че тя категорично не е простила на Анджелина Джоли, че е откраднала съпруга ѝ. Холивудски източник, който е присъствал на разпадането на брака на Пит и Джоли през 2016 г., казва, че Пит "бил възхитен от френската елегантност и стил на Марион."

"Марион е може би жената, която Анджелина мрази най-много на света. Това е единственият път, когато е показвала признаци на ревност. Беше отровно. Един от проблемите беше, че Анджелина беше напълно наясно, че тяхната собствена романтика е пламнала по време на снимките на "Мистър и мисис Смит", така че имаше реален страх от повторение на историята. Доста хора си мислеха, че Марион е омагьосала Брад във филма", споделя източникът, пише "Дир".

