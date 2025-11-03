Дженифър Анистън най-сетне показа новия

Дженифър Анистън се носи на крилете на любовта. От няколко месеца тя е във връзка с известния в холивудските среди лайфкоуч и хипнотерапевт Джим Къртис.

Звездата от „Приятели“ не крие колко щастлива е с новия мъж до себе си. И дори публично заявява любовта си.

Дженифър отправи мило послание към половинката си - а поводът бе рожденият ден на хипнотерапевта, който навършва 50 години. Тя сподели рядка снимка, на която двамата позират, прегърнати нежно.

„Честит рожден ден, моя любов“, написа Анистън към черно-бялата снимка. И добавя, като истински влюбена жена: „Скъпоценен!“.

Анистън и Къртис бяха свързани за първи път през месец юли, след като бяха забелязани заедно на луксозна яхта. И все по-често двамата се появяват на публични места, включително и на премиерата на четвъртия сезон на телевизионния сериал The Morning Show, в който участва Дженифър.

Според близък до двойката източник, те се запознават чрез общ приятел. Отношенията им бързо прерастват в любов, пише LadyZone. „Той е много различен от всички, с които Джен се е срещала преди“, категоричен е източникът, който още през август сподели, че Къртис е помогнал на Анистън да „забави темпото“ - тъй като тя е „свикнала да се движи с „високи скорости", балансирайки между различни проекти“.

И въпреки публичните прояви на близост, Анистън пази връзката си с Къртис и личното си пространство. В скорошно интервю за Entertainment Tonight тя остана потайна относно това какво се случва в живота ѝ.

„Много мило“, бе единственият коментар на 56-годишната актриса, след като репортер ѝ спомена, че Къртис изглежда „наистина специален човек.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com