Двама изхвърчаха от "Диви и красиви" на крачки от финала

Първият открит вот в любовното приключение „Диви и красиви“ определи полуфиналистите в любовната надпревара. Джулия и Николай, Ванеса и Стефан, Елвира и Радослав и Ренета и Асен ще се борят за победата, но още една двойка ще отпадне преди големия финал.

По време на последната церемония участниците откровено казаха как виждат отношенията сред останалите партньори в предаването. Те трябваше да посочат коя двойка най-малко заслужава да стигне до финала, а Ивелина и Николай Масурски събраха най-много отрицателни гласове. Маркетинг специалистът и тенис треньорът не скриха вълнението си и заявиха, че си тръгват много по-богати от това приключение.

Денят беше изпълнен с много емоции за двойките. Джулия и Николай преминаха през първата си голяма криза, която постави на изпитание връзката им. Времето, което Ванеса и Стефан прекараха извън Палата на любовта им даде възможност не само се насладят на компанията и близостта си, но и да изяснят важни теми, които засягат бъдещето им след края на романтичното приключение. Ренета и Асен и Ивелина и Николай Масурски обсъдиха стратегическите си ходове преди предстоящото директно гласуване. Елвира и Радослав се превърнаха в техни мишени.

Предрешеният вот претърпя пълен обрат, а решаващият глас дойде от Ванеса и Стефан. Двамата се обединиха около мнението, че на любовта трябва да се дава шанс, а те виждат потенциал тя да се случи при Елвира и Радослав. Вотът им сложи край на дългия и драматичен път на Ивелина и Николай Масурски в „Диви и красиви“.

Преди големия финал полуфиналистите ще преминат през емоционални изпитания и равносметки, които ще им помогнат да преценят дали това романтично приключение ги е срещнало с истински партньор. А кои двойки ще достигнат до края на надпреварата?

