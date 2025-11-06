Огромна рок икона с разтърсващо признание!

В интервю баситът на Deep Purple, Roger Glover коментира очевидното нежелание на вокала Ian Gillan да изпълнява на живо една от най-класическите песни на групата, „Child In Time“.

„Това се случи преди няколко години. Той начерта въображаема граница и каза: „Край. Няма повече да изпълнявам тази песен“. Беше негово лично решение. И трябваше да се съгласим с това, защото той е нашият вокалист и ние уважаваме позицията му“, обяснява Glover.

„Написахме песента, когато бяхме на 24, а когато си на 24, можеш да правиш много по-различни неща, отколкото когато си на 74“, допълни той. „Мисля, че нещата се влошиха допълнително заради политиката в групата навремето.

Една вечер Ian Gillan не можеше да продължи и каза „Настинал съм, не мога да направя „Child In Time“ тази вечер. И тогавашният китарист на Deep Purple, Ritchie Blackmore, излезе на сцената и засвири началните акорди на песента. Разбира се, публиката откачи и Ian нямаше друг избор – беше принуден да я изпълни.

И колкото повече остаряваше Ian, опитваше се, но не искахме да шикалкавим, като оставим горната хармония да се изпълнява от семплър, или китара, или нещо подобно. Така че той каза: „Край. Никога повече няма да пея тази песен“. Не защото не е горд с песента – просто не иска да я пее. Това беше… не знам колко отдавна. Сигурно преди 10-15 години.“

„Child in Time“ се появява за първи път в албума Deep Purple In Rock (1970) и последно беше изпълнена на живо в рамките на европейското им турне през 2002г.

