Разкриха мъжа на Наталия Киселова

Наталия Киселова от години има мъж до себе си, който упорито крие. За пръв път в медиите се появява фотография на детронираната председателка на Народното събрание с човека до нея.

На фотоса, правен преди години, Киселова е в домашна атмосфера с дългогодишния си партньор - юриста Мирослав Попов, виден висш функционер на БСП в недалечното минало. На снимката Киселона е поставила нежно ръка на рамото му. До тях на умилителното семейно кадро са баща й Васил и сестра й Йовка. Пред тях, трапезата е отрупана със свежи плодове. Най-вероятно снимката е правена в семейната къща на юристката в Казанлък. Фотосът, публикуван в новия брой на в. "Ретро", е истинска рядкост.

Наталия и Мирослав Попов пазят личния си живот далеч от светлината на прожекторите, въпреки че тя от години е едно от най-разпознаваемите лица на академичните и политическите среди. Двамата обаче живеят без демонстрации, шумни събития и показност.

Мирослав Попов е един от най-добрите политически анализатори и до неотдавна е бил член на Националния съвет на БСП. Бил е член и на Висшия партиен съвет по временна управлението на Жан Виденов.

„Ние сме заедно от повече от 12 години. През това време сме дискутирали всякакви въпроси, в това число и нещата, свързани с моята или нейната обществена дейност. Подкрепям я напълно. Не съм й давал конкретен съвет, но стоя зад решенията й", сподели неотдавна Мирослав Попов в интервю. Въпреки че Киселова от години често се появява на телевизионния екран и е популярна с експертизата си на юрист, тя не се вясва на никакви светски събития със своята половинка и пази ревниво личния си живот.

В момента доцентката е обикновен депутат от БСП и продължава да избягва публичното внимание, като за тази цел е заключила социалните си мрежи и не допуска никого в личното си пространство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com