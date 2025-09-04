БНТ пуска ново предаване за младите

Българската национална телевизия стартира новия си програмен сезон с редица свежи формати и нови рубрики, а акцентът е върху младата аудитория. Част от есенната програмна схема е и новото младежко предаване "В ритъма на града", което започва на 13 септември, всяка събота от 11:30 ч. по БНТ 1.

Водеща ще бъде Владимирa Илиева, а предаването обещава да събира най-интересното от светския живот, шоубизнеса и актуалните теми на младите хора. В него зрителите ще могат да чуят ритъма на улицата, да проследят срещи с интересни личности и да надникнат в тенденциите на младежката култура.

Към екипа се присъединява и AI Джен Зи – дигитален помощник, който ще подкрепя водещата с най-новото от социалните мрежи и новинарския поток.

