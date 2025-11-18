Бившият на Джоли разкри тайната на ампулите с кръв

Повече от 20 години след развода, актьорът Били Боб Торнтън най-сетне обясни защо години е носил ампула с кръв от бившата си съпруга, актрисата Анджелина Джоли, пише списание Rolling Stone.

Преди години този скандал гръмна, но една сега Торнтън призна, че го е направил по романтични причини.

Имахме малък медальон, буквално с капчици кръв. Беше романтична идея и нищо повече. Но когато се разделихме, медиите ни представиха като вампири – че живеем в тъмница, пием кръвта си и така нататък, смее се той.

70-годишният актьор отбелязва, че е останал в добри отношения с Джоли и нарича периода, прекаран с нея, един от най-добрите в живота си.

"Все още сме много, много близки приятели. Това е раздяла, която завърши по наистина цивилизован начин – просто се разделихме, защото имахме напълно различен начин на живот," каза той.

Торнтън и Джоли се запознават на снимачната площадка през 1999 г., женят се през 2000 г., обявяват осиновяването на сина си Мадокс през 2002 г. и се разделят три месеца по-късно.

