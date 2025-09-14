7 храни, които никога не трябва да давате на кучето

Трудно е да устоите на желанието да споделите хапка от чинията си с любимото си куче.

Някои човешки храни обаче могат да бъдат смъртоносни за животните.

Кои храни не трябва да се дават на кучета разкрива в ТикТок ветеринарният лекар Амир Амвари.

Сладолед

Основната опасност не е, че е студен студът, а е в съставките. „Повечето сладоледи съдържат ксилитол, често срещан подсладител, който е изключително токсичен за кучетата“, предупреждават експерти.

Дори малки количества ксилитол могат да причинят рязък спад на кръвната захар (хипогликемия), гърчове, чернодробна недостатъчност и дори смърт.

Мляко

Както много хора, повечето кучета имат непоносимост към лактоза. Това означава, че телата им не могат да разграждат млечната захар. Докато няколко капки мляко може да не са вредни, цяла купа от него може да причини неприятни последици, включително диария, повръщане и разстроен стомах.

Шоколад

Много хора знаят, че шоколадът е отровен за кучетата, но не всеки разбира защо. Всичко е свързано с вещество, наречено теобромин, което влияе на нервната система на животното. Кучетата не са в състояние да го метаболизират. Запомнете правилото: колкото по-тъмен е шоколадът, толкова по-токсичен е той за вашия домашен любимец.

Чипс

Кучетата много по-малко понасят сол (натрий) в сравнение с хората. Прекомерната консумация на солени закуски може да доведе до тежко отравяне с натрий, което може да бъде фатално. Въпреки че малко количество сол е необходимо за метаболизма, концентрацията на сол в картофените чипсове е твърде висока.

Бисквитка

Както при сладоледа, много видове бисквитки съдържат ксилитол и теобромин, които са токсични за кучетата (особено ако бисквитките са шоколадови). Освен това, излишната захар и мазнини в такава храна могат да доведат до развитие на панкреатит - възпаление на панкреаса.

Бургери, пържени картофки

Опасностите от преработените храни са скритите съставки. Може да не знаете, че към вашия бургер или сос е добавен лук или чесън на прах. Както лукът, така и чесънът причиняват необратими увреждания на червените кръвни клетки при кучетата, което води до анемия.

Варени кокали

Това е една от най-опасните храни. За разлика от суровите кости, сготвените стават крехки и лесно се чупят на остри фрагменти. Ако кучето погълне такъв фрагмент, може да получи сериозно вътрешно кървене и увреждане на стомашно-чревния тракт. Никога не давайте на кучето си готвени кости, нито тези, останали от вечерята ви, нито тези, купени от магазина.

