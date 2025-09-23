4 зодии сбъдват желанията си в сезона на Везните

Венера навлезе във Везни и четири зодиакални знака най-накрая ще получат всичко, което са поискали от Вселената... и дори повече!

Както пише Your Tango този транзит ще събуди енергията след стагнацията, донесена от Сатурн в Риби. Меркурий във Везни, повлиян от Венера,

ще добави изпълнен с любов оттенък,

а следващите седмици ще ви помогнат да разберете по-добре себе си и работата, която влагате.

Съвпадът на Меркурий с Уран също играе роля – обещава леки и весели разговори, а тригонът на Меркурий към Плутон ще отвори възможности за дълбоки трансформации.

До 6 октомври този период ще бъде динамичен пролог към сезона на Везни,

когато е време да споделите историите си,

да се влюбите и смело да преследвате всичко, което желаете, но за да го направите, трябва наистина да вярвате в собствените си сили.

Овен

Овни, Меркурий във Везни лекува вашите взаимоотношения и ви помага да постигнете целите си в партньорство. През първите дни от транзита Марс носи разгорещени и откровени разговори, а Меркурий помага да изразите себе си по-добре – независимо дали чрез креативност или дипломация.

Ако сте необвързани, това е моментът да станете по-добър приятел или бизнес партньор. Във връзките ще се научите да общувате по-ефективно, без да е необходимо да „печелите“ спорове. Компромисът сега носи мир, а дипломацията отваря нови врати към взаимно разбирателство.

Рак

Раци, Меркурий във Везни набляга на семейните корени и новите начала, докато Венера ви напомня за важността на грижата за себе си.

Творческите идеи ще ви хрумнат лесно, а вдъхновението ще ви подскаже как да декорирате дома си или да реализирате други проекти. Гордостта от постиженията ви ще ви мотивира да ги споделите със семейството и приятелите си, а изследването на семейната ви история може да промени начина, по който виждате себе си.

Везни

Везни, съвпадът на Меркурий с Плутон събужда любопитството и ви помага да получите всичко, което сте поискали. Плутон ви напомня за вашата вътрешна сила, а Меркурий ви насърчава да поемете контрол.

Ще видите ясно хората, които ще променят живота ви в бъдеще. В дните след Марс ще почувствате обновена енергия и чар, което ще позволи на другите да ви видят в нова светлина.

Козирог

Козирози, Меркурий ви поставя в светлината на прожекторите. Очаквайте да срещнете интелигентни, вдъхновяващи хора, които ще ви помогнат да постигнете мечтите си и още много други.

Думите са по-важни от действията сега, така че е време да поработите върху имиджа си, да дадете добър пример на другите и да засилите дисциплината си. Меркурий ви помага да станете ментор на работното място, приятел сред хора със сходни интереси и да продължите да се движите към успеха.

