3 зодии забогатяват през ноември

Астролозите са определили три зодиакални знака, които са много по-склонни от другите да увеличат доходите си и да оптимизират разходите си. За тях ноември ще бъде по-позитивен и успешен във финансово отношение.

Лъв

Лъвовете до голяма степен не са засегнати от Уран, който пряко влияе върху интелекта. Той ще бъде в упадък през следващите шест месеца, но през ноември машинациите му в мисленето ще бъдат особено забележими. Лъвовете обаче няма да бъдат толкова силно засегнати от това влияние, така че ще им е по-лесно да мислят и действат. Това ще бъде основното им предимство пред останалите. Това не им гарантира никакъв успех. Условията за интелектуален труд обаче са по-добри, така че тези хора могат да се считат за потенциално по-успешни финансово.

Овен

Овенът почти няма паралели с енергията на негативната Венера. Това означава, че ще има изобилие от енергия за пътувания и физическа работа. В тази област го очаква финансов успех. Освен това Уран има силно, но не решаващо влияние върху него, така че положението му тук е по-добро от това на мнозина.

Стрелец

Стрелците са много слабо повлияни от Меркурий, който, между другото, ще бъде ретрограден почти изцяло през ноември. Венера и Уран също нямат особено силно влияние върху физическото и интелектуалното им благополучие, така че ноември ще бъде много по-стабилен месец, отколкото за поне девет други зодиакални знака. Стрелците може да печелят повече от другите, но е малко вероятно това да надмине доходите от миналия месец.

