Трагедия! Звезда от Холивуд почина само на 34 години

Трагична новина разтърси Холивуд и милионите почитатели на култовия сериал „В обувките на Сатаната“. Американският актьор Ар Джей Мити, който завинаги ще остане в паметта на зрителите като Уолтър Уайт-младши, почина едва на 34-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. Той е открит мъртъв в Браунсвил, щата Тексас, като обстоятелствата около смъртта му се разследват. Особено болезнено загубата прие Брайън Кранстън, изиграл неговия баща в знаменитата телевизионна поредица, който се сбогува с младия си колега с думи, изпълнени с обич и тъга.

„Моят прекрасен син“. Брайън Кранстън потъна в скръб

Звездата от „В обувките на Сатаната“ Брайън Кранстън сподели във Фейсбук, че е потънал в „дълбока скръб“ след смъртта на своя екранен син. Двамата изградиха изключително близка връзка по време на снимките на сериала, който се превърна в едно от най-значимите телевизионни произведения на XXI век. За Кранстън младият актьор не е бил просто колега, а човек, чието израстване е наблюдавал отблизо в продължение на години.

„Бях на среща с него, когато той беше едва 14-годишен и току-що бе избран за образа на Уолтър Уайт-младши - роля, която той изигра с толкова много радост и ентусиазъм“, припомни си Кранстън. Той подчерта, че Мити никога не е позволявал на церебралната парализа, с която е роден, да се превърне в оправдание или пречка пред професионалните му мечти. Напротив, младият актьор посрещал изключително натоварения снимачен график с решителност и всеотдайност, които впечатлявали целия екип.

Кранстън си спомни и колко неопитен е бил Мити в началото на снимките. Нарече го „нешлифован диамант“, който постепенно се е превърнал в прекрасен актьор. „Обичах го и за мен беше удоволствие да бъда в компанията му през годините на снимки, както и след като светлините на прожекторите над „В обувките на Сатаната“ угаснаха“, написа той.

Мистерия около внезапната смърт

Ар Джей Мити е починал в понеделник в град Браунсвил, щата Тексас. Според информацията на местните власти сигналът е бил подаден около обяд, но когато служителите пристигнали на адреса, актьорът вече бил мъртъв. Първоначално не беше обявена официална причина за смъртта, като властите съобщиха, че предстои аутопсия.

Разследващите не са установили данни за насилствени действия от друго лице. Представителите на актьора и неговото семейство потвърдиха трагичната новина, като подчертаха огромния му принос към киното и защитата на правата на хората с увреждания. Загубата е особено болезнена, защото Мити беше в активна творческа възраст и продължаваше да работи по нови проекти.

Момчето, което покори света с една незабравима роля

За милиони зрители Ар Джей Мити завинаги ще остане Уолтър Уайт-младши, синът на главния герой в „В обувките на Сатаната“. В сериала Брайън Кранстън играе учител по химия, който постепенно се превръща в безмилостен производител и търговец на наркотици. На фона на драматичната промяна в живота на семейството синът му остава един от най-човешките и искрени образи в историята.

Мити участва в почти всички епизоди от петте сезона на поредицата, излъчвана между 2008 и 2013 година. Неговият герой също живее с церебрална парализа, което придава особена достоверност на изпълнението. Актьорът не просто пресъздава физическите затруднения на своя персонаж, а влага в ролята и личния си опит от ежедневните предизвикателства, пред които са изправени хората с това състояние.

Успехът на сериала се оказва огромен. „В обувките на Сатаната“ печели десетки престижни отличия, а наскоро беше определен за най-добрия телевизионен сериал на XXI век в анкета на „Ню Йорк таймс“. За Мити участието в тази продукция се превръща в начало на международна известност, но и във възможност да промени начина, по който обществото възприема хората с увреждания.

Превърна собствените си трудности в предимство

Ар Джей Мити е роден и израснал в Джаксън, щата Мисисипи. През 2006 година се премества в Лос Анджелис, за да преследва мечтата си да стане актьор. Първоначално получава малки роли в телевизионни комедии, но още през 2007 година е избран за една от основните роли във „В обувките на Сатаната“. Така, докато повечето негови връстници тепърва се ориентират в живота, той вече се оказва част от продукция, която ще промени телевизионната история.

В интервю за Асошиейтед прес през 2014 година Мити разказва, че церебралната парализа и съпътстващите я трудности са му помогнали да стане по-добър актьор. Физиотерапията, семейните проблеми и големите медицински разходи били част от неговото собствено ежедневие, но и от историята, разказана в сериала. Вместо да приема тези изпитания единствено като препятствие, той се научил да черпи сила от тях.

„Развиваш различна менталност и започваш да гледаш по друг начин на това как светът вижда теб и как ти виждаш света“, обясняваше тогава Мити. Според него подобният опит може да се превърне в предимство, защото позволява на актьора да разбира по-дълбоко човешките преживявания и да ги пресъздава по-убедително пред камерата.

Голямата му мисия беше извън снимачната площадка

Макар да постигна световна популярност като актьор, Ар Джей Мити никога не ограничи живота си само до киното. Той се превърна в един от най-разпознаваемите защитници на правата на хората с увреждания в развлекателната индустрия. Използваше своята известност, за да насърчава по-широкото им представяне на екрана и да се противопоставя на стереотипите, които често ограничават професионалните им възможности.

Мити беше посланик на организацията United Cerebral Palsy и на детските болници „Шрайнерс“. Оглавяваше и фондация „Мити“, която подкрепяше благотворителни и обществени инициативи, насочени към подобряване на живота на хората с увреждания. Наред с актьорската си кариера участваше и в създаването на независими филми като продуцент, стремейки се да разширява възможностите за хора, чиито истории рядко достигат до широката публика.

В официалното си изявление близките му подчертаха, че той е внесъл изключителна автентичност в образа на Уолтър Уайт-младши и е дал глас на хората с увреждания. Според семейството му една от най-големите заслуги на актьора е, че е използвал популярността си не само за собственото си развитие, но и за да отваря врати пред другите.

Смъртта на Ар Джей Мити прекъсна твърде рано една забележителна житейска и професионална история. Той остави след себе си не само незабравим телевизионен образ, но и послание, че човешките възможности не бива да се определят от физическите ограничения. Именно с тази решителност, талант и желание да помага на другите младият актьор ще остане в паметта на своите колеги и почитатели.