Трагедия! Звезда от Холивуд почина само на 34 години
Ар Джей Мити, изиграл сина на Уолтър Уайт, си отиде внезапно. Брайън Кранстън потъна в скръб
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Ар Джей Мити, изиграл сина на Уолтър Уайт, си отиде внезапно. Брайън Кранстън потъна в скръб
Арън Пол отново ще играе Джеси Пинкман
Лос Анджелис. Телевизионните сериали "В обувките на Сатаната" (Breaking Bad) и "Модерно семейство" (Modern Familiy) спечелиха топ отличията на 65-ата...