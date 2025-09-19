Трагедия! Загина носител на "Грами", автор на големи хитове

Трагедия разтърси музикалния свят.

Брет Джеймс, носител на награда „Грами“ и автор на някои от най-големите хитове в кънтри музиката, включително „Jesus Take the Wheel“ и „I Hold On“, загина при самолетна катастрофа в Северна Каролина в четвъртък следобед, съобщава The Post.

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T, който е излетял от летище John C. Tune в Нешвил, преди да се разбие в открито поле близо до началното училище Iotla Valley в Франклин, Северна Каролина. Всички трима на борда загиват. Имената на другите две жертви все още не са известни.

Нито един ученик или служител в училището - разположено в съседство с летище Macon County - не е пострадал при катастрофата.

Самолетът SR22T от 2016 г. е регистриран на името на Джеймс, под неговото истинско име Брет Корнелиус, от Брентууд, Тенеси, според полетните регистри.

Джеймс е планирал излитане за полет от 250 мили в 13:15 ч., но самолетът е напуснал Нешвил след 13:40 ч. Самолетът, превозващ Джеймс и двама пътници, се разбива в полето малко преди 15:00 ч.

Първите реагиращи поставят покривало върху белия самолет, който се е забил в земята.

Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за транспортна безопасност (NTSB) разследват катастрофата.

Джеймс е посещавал медицинско училище, преди да се откаже по средата на обучението и да се премести в Нешвил, за да започне самостоятелна музикална кариера. През 1992 г. подписва договор с Career Records.

През 1995 г. издава самостоятелния си албум и в рамките на осем години пуска пет сингъла, достигнали класациите на Billboard за кънтри музика.

След това се посвещава на писането на песни и постига почти незабавен успех, създавайки песни за Били Рей Сайръс, Чесни и Мартина МакБрайд.

Брет Джеймс става един от най-известните автори на кънтри песни през 2000-те и началото на 2010-те, като пише хитове като „Jesus Take the Wheel“ на Кари Ъндърууд, „A Perfectly Good Heart“ на Тейлър Суифт, „Bottoms Up“ на Брантли Гилбърт и „Summer Nights“ на Rascal Flatts.

Той има общо 27 песни на първо място по кънтри радиото и работи също с Кени Чесни, Джейсън Алдън, Тим МакГроу и Бон Джови.

През 2020 г. Брет Джеймс е въведен в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил. Той е автор и на хита на Диркс Бентли от 2013 г. „I Hold On“.

Диркс Бентли описа Джеймс като „истинска легенда“ и сподели, че тяхната песен „I Hold On“ е била писана след смъртта на баща му.

„Почивай в мир, приятелю. Истинска легенда. Колега авиатор. Един от най-добрите певци и автори на песни в нашия град… истинска легенда,“ каза Бентли.

Бентли призна заслугата на Джеймс за усъвършенстването на концепцията на песента, като обясни, че когато изпълнява „I Hold On“ на живо, винаги мисли за баща си и за деня, в който са писали песента заедно. Той добави, че тяхното приятелство и съвместната работа по песента са променили живота му.

Последната публикация на Джеймс в социалните мрежи е снимка с жена му Сандра и децата им, празнуващи Деня на бащата.

