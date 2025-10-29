Приключенията "Без багаж" влязоха в книга

Биляна Траянова раздаде десетки автографи върху първата от поредицата книги, вдъхновени от приключенията в нейната прочута телевизионна поредица „Без багаж“ – проект, посветен на истинските неподправени срещи с хората по света. В дебютното издание фокусът е върху коренните племена на Източна Африка – народи, които живеят в ритъм със земята, с традиции, устояли на времето и със знание, което се предава от уста на уста, от ритуал на ритуал.

Ще се запознаете с Хамар, Каро, Мурси, Дорзе, Ари, Консо, Алаба и Афар – племена от Етиопия, всяко със свой неповторим свят. Ще последвате лъка и стрелата на ловците Хадзабе в Танзания и ще „преживеете“ среща с млади масаи, която едва не завършва фатално. Ще влезете в горските домове на малките хора от дъждовната гора – пигмеите в Уганда, и ще научите за ексцентричната необикновеност на народа Банянколе.

Но това не е енциклопедия, уточнява Биляна Траянова, а началото на безценна колекция, събрала истории на хартия и филми, разкази за хора и култури, за тишината между две думи, за погледи, стаили вековна мъдрост. Изумителното разнообразие от персонажи, места и събития е видяно през камерата и преживяно от екипа на „Без багаж“ на терен. Порталът към един изключително вълнуващ свят е отворен - с книгата в ръце или с магичното прескачане във филма през вписаните кодове в книгата.

В "Без багаж – Срещи с народите на Африка" Биляна и Валери Белчински демонстрират иновативната си идея да свържат текста с видео съдържание чрез интерактивните QR кодове – сканирайки ги, читателят се пренася директно в епизодите на документалната поредица и изживява приключението така, сякаш е там. Хартията се превръща във видео, а разказът – в пълно потапяне.

„Премиерата на първата правена някога книга с филми беше среща, която стопли душата ми с обич. Прегърнах прекрасни хора.“, споделя Биляна Траянова.

