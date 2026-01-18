Любим на българите култов турски актьор се завръща на екрана

Първият турски актьор, пленил българската публика – неотразимият Халит Ергенч, познат на зрителите с емблематичните си роли на Онур в „1001 нощ“ и на султан Сюлейман във „Великолепният век“, прави своето дългоочаквано завръщане в ефира с премиерния сериал „Падението на краля“ („Kral Kaybederse“). Драматичната поредица, в която очарователният мъжкар се превъплъщава в сложния и противоречив образ на „крал“, неочаквано оказал се без корона, стартира на 19 януари по bTV Story.

Епизодите ще се излъчват всяка делнична вечер от 21, 30 ч., като ще бъдат налични и онлайн 7 дни преди ефир на видео платформата на bTV Media Group – VOYO.

Историята е следната. Кенан Баран (Халит Ергенч), известен като „Краля“, е харизматичен и успешен бизнесмен, който на пръв поглед има всичко, за което е мечтал – богатство, престиж, влияние и перфектна съпруга в лицето на преданата Хандан (Аслъхан Гюрбюз). Но зад привидно безупречния им брак се крият премълчани истини и мръсни тайни. Безкрайните изневери на Кенан тласкат Хандан до ръба, карайки я да постави под съмнение не само чувствата си, но и собствената си стойност като жена. А когато Кенан прекрачва границата с поредното си предателство – и то с най-близката ѝ приятелка, тя е принудена най-сетне да се изправи срещу демоните си и да преоткрие силата, която дълго е потискала.

Свикнал винаги да диктува правилата, Кенан внезапно започва да губи почва под краката си. Недосегаемият „крал“ се оказва уязвим, изправен пред чувства, които този път не може да подчини. Междувременно в живота му се появява сервитьорката Фади (Мерве Диздар) – уверена и трудолюбива дама от скромно семейство, която балансира между следването и работата. Тя неочаквано попада във „величествения“ свят на Кенан и го разтърсва из основи, подкопавайки стремежа му към абсолютен контрол. Нейната искреност и непринуденост привличат „краля“, превръщайки я едновременно в изкушение и убежище от празнотата.

За Фади срещата с Кенан е врата към свят от възможности, но и път, осеян с опасни компромиси. Докато преследва мечтите си, тя е принудена да преосмисли собствените си ценности и граници, изправена пред дилемата дали да се изгуби в блясъка на свят, който не ѝ принадлежи, или да остане вярна на себе си и на достойнството си. Съдбите на Кенан, Хандан и Фади се преплитат в сложен психологически и любовен триъгълник, в който властта, страстта и амбициите се сблъскват непреодолимо, а всяка жертва има своята висока цена.

„Падението на краля“ е адаптиран по книгата „Когато короната падне“ на психиатърката Гюлсерен Будайъджъоолу, чиито бестселъри са послужили за основа и на други тотални хитове като „Златно момче“, „Завинаги“ и „Денят, в който си роден, е твоята съдба“. „Образът на Кенан е различен от всичко, което съм правил досега. Сложният нарцистичен характер изисква много емоционална работа и разбиране на психологическата дълбочина на героя“, споделя Харит Ергенч. Негови екранни партньорки в сериала са Аслъхан Гюрбюз (Мерве от „Малки убийства“) и Мерве Диздар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com