Голяма промяна в "Евровизия". Нови правила

Песенният конкурс "Евровизия" променя правилата си относно гласуването след спора, породен от резултата на Израел на последното музикално състезание, предаде Би Би Си, цитиран от БТА.

Някои държави изразиха загриженост, след като Израел оглави публичното гласуване на конкурса през май, завършвайки втори в общото класиране, след като гласовете на журито бяха взети предвид. Сега феновете ще могат да гласуват по 10 пъти, вместо по 20, а журитата ще се завърнат отново за полуфиналите.

Организаторите също така ще забранят на участниците и телевизионните оператори да участват в промоционални кампании от трети страни, включително и за правителства. Миналата година имаше съобщения, че израелска правителствена агенция е платила за реклами и е използвала държавни акаунти в социалните медии, за да насърчи хората да гласуват за Израел в надпреварата.

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн заяви, че е имало "силна обратна връзка от нашите фенове" след шоуто през 2025 г. "Имаше леки опасения, че виждаме някаква неправомерна реклама, особено от трети страни, може би правителства, която е непропорционална на останалата част от рекламата, която би трябвало да видите в шоуто", каза още Грийн, цитиран от Би Би Си.

Присъствието на Израел на "Евровизия" се сблъска с противопоставяне от някои участващи страни заради войната в Газа. Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Холандия заявиха, че ще обмислят бойкот на конкурса догодина, ако Израел вземе участие. Въпреки че Грийн не спомена директно участието на Израел, той каза, че се надява новите мерки да "дадат гаранция на хората, че конкурсът остава безпристрастно и неутрално пространство".

Гласуването за участието на Израел трябваше да се проведе през ноември, но Европейският съюз за радио и телевизия, организатор на конкурса, го отмени поради "скорошни събития в Близкия изток", включително прекратяването на огъня в Газа. По това време беше заявено, че участието на Израел ще бъде обсъдено на среща през декември, но все още не е ясно дали все пак ще се проведе гласуване. Грийн посочи, че на песенния конкурс участват радио- и телевизионни оператори и техните артисти, а не правителства, и е важно "геополитиката да не участва на сцената".

Австрийският национален телевизионен оператор ORF, който ще бъде домакин на конкурса през 2026 г., преди това призова държавите да не бойкотират конкурса догодина във Виена, припомня Би Би Си.

