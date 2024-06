East 17, No Mercy, SNAP и Dr. Alban с парти под звездите

Едни от емблемите на музиката на 80-те и 90-те – East 17, SNAP, No Mercy, Dr. Alban пристигат в Пловдив. В края на тази седмица те ще ни пренесат в една епоха, която е оставила следа в музиката и до днес на двудневния “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s”. Фестивалът ще се проведе на 23.06.2024г. и 24.06.2024г. от 20:30часа на сцената на Летен театър парк „Бунарджик.

За доброто настроение на всички посетители ще има и DJ парти под звездите.

Изпълнителите ще ни развълнуват в най – големите си хитове, като ни предизвикат да танцуваме и да се забавляване заедно с тях.

На 23.06.2024г. старт на фестивала ще дадат SNAP и East 17, а втората вечер ще продължи с участието на No Mercy и Dr. Alban.

През 2023 година, “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” взриви сцeната на Античен театър Пловдив с участието на неповторимите Kool end the gang и La Bouche.

За най-верните фенове на диско музиката са пуснати в продажба двудневни билети, който дават пълен достъп до двата дни от фестивала.

Събитието не е подходящо за лица под 7 годишна възраст.

В режим на фестивал седящите места са осигурени за всички присъстващи закупили билет.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив!

