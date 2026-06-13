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Благоевград празнува с EAST 17

Благоевград празнува с EAST 17

Община Благоевград ще отбележи подобаващо 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост и празник на града. Най- голямата из...

24 май | 8:40
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