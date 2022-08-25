ПП обяви водачите на листи. Две големи изненади

„Продължаваме промяната” обяви водачите на листи. Две големи изненади има в тях. Първата е, че просветният министър Николай Денков влиза в битката за парламент. Той ще е водач в на „Промяната” в Шумен. Втората е, че въпреки слуховете, Мирослав Иванов, който бе и.д. шеф на последния парламент, все пак остава начело на списъка в Ямбол. Плъзнаха много слухове, че след като годеницата му Лена Бориславова излиза от битката за НС, и той може да хвърли кърпата.

Срещу Бойко Борисов в 24 МИР в София отново ще се бори Ицо Хазарта, а в Пловдив срещу лидера на ГЕРБ излиза бившият шеф на НС Никола Минчев.

01 МИР Благоевград –Андрей Гюров

02 МИР Бургас-Константин Бачийски

03 МИР Варна–Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново–Йордан Терзийски

05 МИР Видин–Иво Атанасов

06 МИР Враца –Деница Симеонова

07 МИР Габрово –Радослав Василев

08 МИР Добрич -Йорданка Костадинова

09 МИР Кърджали–Никола Минчев

10 МИР Кюстендил –Георги Стамов

11 МИР Ловеч –Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана –Инна Иванова

13 МИР Пазарджик –Ивайло Шотев

14 МИР Перник –Бойко Рашков

15 МИР Плевен –Иван Христанов

16 МИР Пловдив –Никола Минчев

17 МИР Пловдив-област –Росен Костурков

18 МИР Разград –Марин Шишев

19 МИР Русе–Николай Събев

20 МИР Силистра –Стоян Георгиев

21 МИР Сливен –Татяна Султанова

22 МИР Смолян –Михал Камбарев

23 МИР София –Асен Василев

24 МИР София –Кирил Петков

25 МИР София–Христо Петров

26 МИР София–област –Александър Дунчев

27 МИР Стара Загора –Радослав Рибарски

28 МИР Търговище –Даниел Лорер

29 МИР Хасково – Асен Василев

30 МИРШумен – Николай Денков

31 МИР Ямбол –Мирослав Иванов