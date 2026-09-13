Поршета събраха очите във Велинград - "летяха" с близо 190 км/ч
Грозят ги санкции
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Грозят ги санкции
Златното правило за безопасно шофиране е двете секунди
Бойко Борисов традиционно ще води две листи
Трифонов повежда ИТН в 25 МИР в София и в Плевен
Делян Пеевски води в Благоевград и Хасково, Искра Михайлова в лидерския 25 МИР
В някои от случаите става въпрос за катализатори, които могат да бъдат взети под наем за няколко часа
Водач кара с 210 километра в час
Освен това голяма част от дейностите, свързани с обучението на водачите, ще бъдат дигитализирани
ПП-ДБ обяви последна водачите за си изборите
32 водачи шофирали след употреба на алкохол
Проф. Огнян Герджиков води в лидерския 25-ти МИР София
Кристиян Вигенин с нова роля
Дунчев взриви мрежата със скандален пост
В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи с алкохол в кръвта
Джейхан Ибрямов е в Търговище, а Мустафа Карадайъ - в Шумен
Ето кои ще са остриетата на партията
Кирил Петков и Асен Василев ще са водачи в София
Соцлидерката си отмъщава на всеки инакомислещ
Бойко Борисов води в 25. МИР София и в Пловдив
Лидерът на партията ще води листата във Варна