Напрежение в Лондон! Комисията затвори по-рано

Има напрежение в единствената избирателна секция в Северен Лондон. За това съобщи БНТ. Недоволни български граждани протестират и твърдят, че удълженото с един час време за гласуване не е спазено и комисията е затворила пред очите им вратата с 15 минути по-рано, лишавайки ги от правото им да подадат вота си.

Гражданите скандираха "Мафия" и настояха да гласуват. От съседните жилищни блокове са подали сигнали до полицията за нарушаване на обществения ред. Очаква се намеса от страна на органите на реда.

За сравнение вотът в Турция протече нормално и комисиите броят гласовете, предаде репортер на БНТ.

