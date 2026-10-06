Костадин Костадинов ще посети Кърджали, Златоград и други градове в област Смолян

Днес кандидатът за президент на “Възраждане” ще посети град Кърджали. На предизборен пункт, изграден до паметника на българския революционер и войвода Димитър Маджаров, Костадинов ще се срещне с граждани, за да поговорят за бъдещето на България.

Във втората половина на деня, в 17:00 ч., Костадинов ще бъде в град Златоград, където отново ще се срещне с граждани на централния площад.

В сряда още в 10:00 ч. кандидатът за президент на “Възраждане” ще посети град Неделино, където в района на местния пазар ще проведе с гражданите различен разговор за това каква България искат самите те. В 15:00 ч. ще продължи със срещи в град Мадан на централния площад., а в 17:00 в град Смолян - на стария център. В открит разговор Костадинов ще представи приоритетите си за свободна, независима и просперираща България със силна армия и стабилна граница, в която има научен и образователен просперитет.

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