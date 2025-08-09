Мусака с патладжани! Две необичайни съставки я правят вълшебна

Чудите се какво да сготвите за вечеря, за да изненадате семейството си? Една прекрасна рецепта за мусака с патладжани е отличен избор. За да стане наистина вълшебна - с неповторим и запомнящ се вкус, ви трябват две необичайни съставки: канела и индийско орехче.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

патладжани - 2 бр. средни по големина

- 2 бр. средни по големина кайма - 400 г телешка

- 400 г телешка домати - 400 г от консерва

- 400 г от консерва лук - 1 глава кромид

- 1 глава кромид бяло вино - 1/2 ч.ч.

- 1/2 ч.ч. магданоз - щедра щипка

- щедра щипка черен пипер - щипка

- щипка карамфил - 1 - 2 бр.

- 1 - 2 бр. канела - щипка

- щипка кашкавал - 150 г

За Бешалема

прясно мляко - 350 мл

- 350 мл брашно - 2 с.л.

- 2 с.л. краве масло - бучка

- бучка индийско орехче

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарежете патладжаните на големи филии. Посолете и оставете за 30 мин., докато се отцеди горчивата вода. Застелете голяма тава с хартия за печене. Намаслете хартията и наредете патладжаните върху нея. Полейте със струйка зехтин. Изпечете патладжана на 200 градуса в предварително загрята фурна за 15-20 мин.

Извадете тавата от фурната и покрийте с алуминиево фолио, за да се задуши зеленчукът.

Нарежете една глава кромид лук на ситно. В тиган загрейте зехтин и запържете лука за няколко мин. Добавете каймата и пържете, докато смени цвета си. Полейте с бялото вино. Овкусете с щипка черен пипер, щипка канела, щедра щипка магданоз и 1-2 гвоздейчете карамфил. Изсипете смлените домати. Захлупете съда и гответе, докато сосът остане на мазнина.

В тиган разтопете бучка краве масло. Запържете за кратко 2 с.л. брашно и излейте наведнъж студеното прясно мляко, като бъркате енергично с телена бъркалка, докато Бешамелът се сгъсти. Овкусете със сол и настъргано индийско орехче.

Полейте дъното на тавичка с 2-3 с.л. зехтин. Наредете половината от патладжана, изсипете всичкия сос и подравнете. Наредете останалите патладжани, полейте с Бешамела и поръсете с настърган кашкавал, пармезан или друго сирене от този вид. В Гърция се използва кефалогравиера. Изпечете мусаката с патладжани на 200 градуса за 15 мин.

Източник: recepti.gotvach.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com