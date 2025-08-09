ДА! На българската храна

Мусака с патладжани! Две необичайни съставки я правят вълшебна

Предлагаме ви бърза и лесна рецепта за отлична вечеря

Чудите се какво да сготвите за вечеря, за да изненадате семейството си? Една прекрасна рецепта за мусака с патладжани е отличен избор. За да стане наистина вълшебна - с неповторим и запомнящ се вкус, ви трябват две необичайни съставки: канела и индийско орехче.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

  • патладжани - 2 бр. средни по големина
  • кайма - 400 г телешка
  • домати - 400 г от консерва
  • лук - 1 глава кромид
  • бяло вино - 1/2 ч.ч.
  • магданоз - щедра щипка
  • черен пипер - щипка
  • карамфил - 1 - 2 бр.
  • канела - щипка
  • кашкавал - 150 г

За Бешалема

  • прясно мляко - 350 мл
  • брашно - 2 с.л.
  • краве масло - бучка
  • индийско орехче

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарежете патладжаните на големи филии. Посолете и оставете за 30 мин., докато се отцеди горчивата вода. Застелете голяма тава с хартия за печене. Намаслете хартията и наредете патладжаните върху нея. Полейте със струйка зехтин. Изпечете патладжана на 200 градуса в предварително загрята фурна за 15-20 мин.

Извадете тавата от фурната и покрийте с алуминиево фолио, за да се задуши зеленчукът.

Нарежете една глава кромид лук на ситно. В тиган загрейте зехтин и запържете лука за няколко мин. Добавете каймата и пържете, докато смени цвета си. Полейте с бялото вино. Овкусете с щипка черен пипер, щипка канела, щедра щипка магданоз и 1-2 гвоздейчете карамфил. Изсипете смлените домати. Захлупете съда и гответе, докато сосът остане на мазнина.

В тиган разтопете бучка краве масло. Запържете за кратко 2 с.л. брашно и излейте наведнъж студеното прясно мляко, като бъркате енергично с телена бъркалка, докато Бешамелът се сгъсти. Овкусете със сол и настъргано индийско орехче.

Полейте дъното на тавичка с 2-3 с.л. зехтин. Наредете половината от патладжана, изсипете всичкия сос и подравнете. Наредете останалите патладжани, полейте с Бешамела и поръсете с настърган кашкавал, пармезан или друго сирене от този вид. В Гърция се използва кефалогравиера. Изпечете мусаката с патладжани на 200 градуса за 15 мин.

Източник: recepti.gotvach.bg

Сия
преди 14 минути

Тази рецепта е за гръцка мусака не разбирам какво търси при българската храна

