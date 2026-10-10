Лучена супа за душата

Есенният хлад, непрестанните дъждове и сутрешните слани ни задават нов ритъм след яркото лятно слънце. Иска ни се да хапнем нещо питателно и стоплящо душата. Такава е френската лучена супа - една от малкото рецепти в тази изтънчена кухня, която може да се приготви сравнително лесно.

Ето и рецептата:

Продукти за 2-4 порции:



1 кг кромид лук

50 г масло

1/2 чаена лъжица кафява захар

50 мл порто или друго десертно вино

1 и 1/2 чаена лъжица суха мащерка

1 дафинов лист

1 – 1,200 л зеленчуков бульон

сол на вкус

Лукът се почиства и нарязва на тънки полумесеци. Маслото се загрява и лукът се прибавя към него, изсипва се и захарта. Готви се на среден огън около 20 минути, докато омекне и намали обема си 3-4 пъти. Когато лукът започне да се карамелизира се прибавя мащерката и сол на вкус, а котлонът се усилва. Готви се още около 10-15 минути, при непрекъснато бъркане. Добавя се портото, а след 5 минути, когато то се е абсорбирало, се прибавят бульонът и дафиновият лист. Когато супата заври, котлонът се намалява и се оставя да къкри за 15-20 минути, или докато течността се редуцира, а супата се сгъсти.

През това време се подготвят филийките.

Една франзела се нарязва по диагонал на филийки. Подреждат се в тава и се запичат във фурната на 220°C. Когато придобият златиста коричка се изваждат и още горещи се натъркват със скилидка чесън, а ароматът, който се носи, е неустоим.

Преди сервиране супата се разпределя в керамични купички. Отгоре се слага по една препечена филийка, поръсва се с прясно настъргано сирене, за предпочитане грюер или ементал, но може и кашкавал или пармезан, с бяло саламурено сирене също става много вкусно. Запича се на горен реотан във фурната, докато сиренето се разтопи и образува апетитна коричка.

Сервира се веднага.